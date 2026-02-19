صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کی اضافی نفری تعینات

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رمضان کانٹی جنسی کے پلان 2026کے مطابق سرگودھا سٹی کے 23،بھلوال 12،کوٹمومن 7،شاہ پور 3،ساہی وال 1اور سلانوالی کے 4مقامات پرنفری تعینات کی گئی۔

جہاں ہروقت لوگوں کا رش رہتا ہے پر حفاظتی انتظامات پر عملدرآمد اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کیلئے پولیس کی اضافی نفری تعینات کردی گئی ،جبکہ ان مقامات کے ارد گرد ایلیٹ فورس کی ٹیمیں گشت بھی کرینگے ، اور انتظامیہ و پولیس کی مشترکہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جنہیں خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کاروائی کے اختیارات بھی حاصل ہونگے ۔

 

