540 گرام آئس برآمد،ملزم گرفتار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ شاہ پور صدر نے بدنام زمانہ منشیات فروش محمد شیر کو گرفتارکرکے اسکے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کی 540 گرام آئس اور 1 کلو 160 گرام چرس برآمد کرلی۔

،اور تھانہ پھلروان پولیس نے اجمل اور غلام عباس نامی شراب فروشوں کو گرفتارکر کے ان کے قبضہ سے 20 لیٹر شراب برآمد کر لی ،ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے ماس موقع پر ڈی پی او سرگودھا کا کہنا ہے کہ منشیات فروش معاشرے کے ناسور ہیں جو ہماری نوجوان نسل کی رگوں میں زہر گھول رہے ہیں۔ ضلع سرگودھا کو منشیات سے پاک کرنے تک ہماری مہم بلا امتیاز جاری رہے گی۔

 

