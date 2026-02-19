صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نہری پانی چوری کرنے پر گرفتار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ انہار کی ٹاسک فورس ٹیم نے ثناء اﷲ،محمد عثمان،خضر حیات،محمد سرفراز، ممتاز، سلطان احمد، افتخار، محمد خان وغیرہ 13 کاشتکاروں کو نہری پانی چوری کے الزام میں گرفتار کرلیا۔دیگر کو ناجائز آبپاشی کے ذریعے رقبہ جات سیراب کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ کر ان کے خلاف مقدمات درج کروادیئے ۔

