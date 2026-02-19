صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چور 70 ہزار کی بکری اور 63 ہزار کا سامان کنسٹرکشن لے گئے

  • سرگودھا
سلانوالی(نمائندہ دنیا ) سلانوالی میں چوری کی دو وارداتیں نامعلوم چور 70 ہزار کی بکری اور 63 ہزار کا سامان کنسٹرکشن چوری کر کے لے گئے۔

 چوری کی پہلی واردات حمزہ ٹاؤن کے رہائشی عامر سہیل ولد محمد اختر قوم راجپوت کے زیرِ تعمیر پلازہ واقعہ بلاک نمبر 3 میں ہوئی جہاں سے نامعلوم چور 63 ہزار روپے مالیت کا سامان کنسٹرکشن چوری کر کے لے گئے چوری کی دوسری واردات چک نمبر 122 جنوبی کے رہائشی محمد اشرف ولد سردار بیگ کے زرعی ڈیرہ پر ہوئی جہاں سے چور 70 ہزار روپے مالیت کی بکری چوری کر کے لے گئے سلانوالی پولیس نے متاثرہ افراد کی درخواستوں پر مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔

 

