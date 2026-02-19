چور سنوکر کلب سے نقدی و دیگر قیمتی سامان لے گئے
نواحی قصبہ جھاوریاں کے رہائشی محمد عمر ولد محمد اسلم سکنہ جھاوریاں نے پولیس تھانہ جھاوریاں میں رپورٹ درج کرائی کہ عثمان غنی چوک مگھہ روڈ پر اس نے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے سنوکر رکھی ہوئی تھی گذشتہ شب نامعلوم چور اس کی دوکان کی چھت پھاڑ کر اندر داخل ہو گئے اور گلے میں سے 35 ہزار روپے نقدی پیس گھڑی و دیگر قیمتی سامان مالیتی 15 ہزارروپے چوری کرکے فرار ہو گئے پولیس تھانہ جھاوریاں نے نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کرکے تلاش شروع کر دی۔