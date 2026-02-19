مبینہ تشدد زیادتی اور دھمکیاں 6افراد کے خلاف مقدمہ درج
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)گھریلو تنازعہ شدت اختیار کر گیا، شہری کی مدعیت میں 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نواحی علاقے چک نمبر 80 جنوبی میں گھریلو رنجش پر مبینہ تشدد زیادتی اور دھمکیوں کا واقعہ پیش آیا جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
پولیس کے مطابق مدعی افتخار احمد نے تھانہ بھاگٹانوالہ میں درخواست دیتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ ملزمان سے گھریلو و خاندانی تنازعہ چل رہا تھا۔ وقوعہ کے روز ملزمان نے گھر میں داخل ہو کر مبینہ طور پر بدتمیزی، دھمکیاں اور ہراساں کرتے ہوئے زبردستی میری بیٹی کو اغوا کر کے گاڑی میں ساتھ لے گئے اور باری باری زیادتی کا نشانہ بناتے رہے ۔