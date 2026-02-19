افتخار چیمہ کی وفات پر اظہار افسوس
سلانوالی(نمائندہ دنیا ) ڈی او سی سی ڈی سرکل خوشاب چوہدری احمد سجاد چیمہ کے بھائی احمد افتخار چیمہ کی وفات پر پولیس افسران سمیت صحافیوں مذہبی اور سماجی شخصیات کی جانب سے اظہار افسوس۔
مرحوم کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبرِ جمیل کی دعا افسوس کرنے والوں میں ایس ایس پی سپیشل برانچ سرگودھا ملک عثمان اعوان، ایس پی ملک محمد اختر حسین جوئیہ، ایس پی منیر بدر، ایس پی سی ٹی ڈی سرگودھا محمد اشرف چدھڑ، ایس ایچ او تھانہ سلانوالی رانا اسد اویس و دیگر پولیس افسران ملک محمد سرفراز ڈھڈی، جابر حسین، فیصل اعجاز، رفاقت علی، محمد جاوید، مذہبی رہنما پیر جی محمد افضل الحسینی، صحافیوں محمد اطہر چوہدری، سید شہباز علی شاہ، سید کامران علی اور ملک احمد ندیم کے نام شامل ہیں۔