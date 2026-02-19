صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم کی تبدیلی سے بچے زیادہ متاثر ہوتے ،سکندر حیات وڑائچ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا کہ موسم کی تبدیلی جہاں ہر شخص کو متاثر کرتی ہے وہاں پر بچے اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی چیز کس وقت کھانی ہے اس لیے بچوں کی اکثریت کھٹی مٹھی ٹھنڈی چیزیں کھاتی ہے جس سے وہ اکثر بیمار ہوتے ہیں۔

جبکہ ذرا سا پسینہ آنے پر وہ ٹھنڈا پانی پینے سے بھی اجتناب نہیں کرتے جس کے باعث بچوں کو موسمیاتی تبدیلی زیادہ متاثر کرتی ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ تلی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرے اور خصوصاً کولڈ ڈرنکس بازار کے کھانے نہ کھائیں کیونکہ یہ بیماریوں کا موجب بنتے ہیں اسی طرح زیادہ گرم پانی کا استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے ۔خود اور بچوں کو نیم گرم پانی پینے کی عادت ڈالیں اس سے بچے اور ہر عمر کا انسان مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے ۔

 

