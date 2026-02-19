چو ر قیمتی گیٹ اورسریا ٹریکٹر ٹرالی پر لوڈ کرکے فرار
شاہ پور صدر (نامہ نگار )نامعلوم چو ر قیمتی گیٹ بھاری مقدار میں سریا ٹریکٹر ٹرالی پر لوڈ کرکے فرار مقدمہ درج تفصیلات کے مطابق محمد یسین ولد محمد رفیق سکنہ شاہ پور صدر نے پولیس تھانہ شاہ پور صدر میں رپورٹ درج کرائی کہ وہ مکان بنا رہا ہے۔
اور مکان بنانے کے لیے اس نے گیٹ سریا و دیگر سامان پہلے منگوا لیا تھا گذشتہ رات نامعلوم چوروں نے مین گیٹ کا تالا توڑ کر اندر سے گیٹ چھوٹا گیٹ 20 من سریا و دیگر قیمتی سامان مالیتی 530000 روپے ٹریکٹر ٹرالی پر لوڈ کرکے فرار ہوگئے پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے شہری کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرکے تلاش شروع کر دی۔