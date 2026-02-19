پنجابی ثقافت کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا
بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین بھاگٹانوالہ کے زیر اہتمام پنجابی ثقافت کا دن سادگی مگر بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ تقریب میں طالبات اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
تقریب کے دوران پنجابی ثقافت کی دلکش جھلک پیش کی گئی جہاں روایتی پنجابی کھانوں، رہن سہن، لوک کھیلوں اور دیگر ثقافتی سرگرمیوں کی خوبصورت نمائش نے شرکاء کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ طالبات نے بھرپور دلچسپی کے ساتھ مختلف ثقافتی پروگراموں میں حصہ لیا ۔اور اپنی دھرتی کی ثقافتی خوشبو کو اجاگر کیا، جبکہ پنجابی ثقافتی لباس اور روایتی انداز نے تقریب کو مزید رنگین بنا دیا۔