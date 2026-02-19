لڑائی جھگڑا کے مقدمہ میں گرفتار ملزم سے ہ اسلحہ برآمد
کندیاں (نمائندہ دنیا)ہرنولی پولیس کی کاروائی، لڑائی جھگڑا کے پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر جرائم پیشہ افراد اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔
ایس ایچ او تھانہ ہرنولی انسپکٹر فہیم اللہ خان اور انکی ٹیم نے لڑائی جھگڑا کے مقدمہ میں گرفتار ملزم مزمل عباس ولد عزیز اللہ سکنہ ہرنولی سے دوران تفتیش انکشاف پر مستعملہ وقوعہ اسلحہ پسٹل 30 بور برآمد کیا ۔جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکاملزم کے خلاف تھانہ ہرنولی میں الگ سے مقدمہ درج کر لیا۔