رمضان المبارک میں دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہوگا ،ناصر محمود سہگل

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی انجمن تاجران شہروضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں صبر کی جہاں تلقین کرتا ہے وہاں پر ہمیں اس رمضان المبارک میں دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہوگا اس لیے میری تمام دکانداروں سے گزارش ہے کہ جہاں رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں اﷲ تعالیٰ نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے وہاں پر ہم مختلف اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر کے اﷲ تعالی کی نعمتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔

 اس لیے دکانداروں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں ذخیرہ اندوزی کرنے کی بجائے لوگوں کو کم نرخوں پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنائیں ۔کیونکہ موجودہ دور میں سب سے زیادہ متاثر وہ سفید پوش لوگ ہو رہے ہیں جن کی آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہیں کم از کم رمضان المبارک کے مہینہ میں اگر ہم اپنا منافع نہ کمائیں اور لوگوں کے لیے ریلیف دیں تو اس سے ہمارے کاروبار میں نہ صرف برکت ہوگی بلکہ اﷲ اور اس کی مخلوق بھی ہم سے خوش ہوگی ۔

 

