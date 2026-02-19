صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی میں سیاسی شخصیات کی شمو لیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ، رشید جٹ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان پیپلز پارٹی کسان ونگ شمالی پنجاب کے سینئر وائس پریزیڈنٹ چوہدری رشید جٹ نے کہا ہے کہ پاکستا ن پیپلزپارٹی میں اہم سیاسی شخصیات کی شمو لیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔

جنو بی پنجا ب سے اہم شخصیا ت نے صد ر آصف علی زردار ی سے ملاقات کر کے پیپلزپارٹی میں شمو لیت کا اعلان کیا ہے پیپلزپارٹی کی عوامی مقبو لیت سے خوف زد ہ عنا صر سن لیں پاکستا ن پیپلزپارٹی ہی وفاق پا کستان کی علمبر دا ر ہے ۔آئند ہ الیکشن میں عوا م ووٹ کی قوت سے چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹوزردار ی کو و ز یر اعظم پاکستا ن بنائیں گے آئند ہ صو بہ پنجا ب اور خیبر پختونخوا ہ میں پیپلزپارٹی کی حکو مت بنے گی سیاسی مخالفین پیپلزپارٹی سے خوفزدہ ہو نا فطری سی بات ہے ۔

 

