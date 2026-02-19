صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر پمپ چوری ، مقدمہ درج

  • سرگودھا
موٹر پمپ چوری ، مقدمہ درج

شاہ پور صدر (نامہ نگار)نواحی قصبہ مانگووال کے رہائشی کے ڈیرہ سے جانوروں کو پانی پلانے کی غرض سے لگا موٹر پمپ نامعلوم چورچوری کر لے اڑے مقدمہ درج ۔

محمد انصار ولد محمدمختار سکنہ مانگووال نے پولیس تھانہ شاہ پور میں رپورٹ درج کرائی مانگووال میں اس نے اپنے ڈیرہ پر جانوروں کو پانی پلانے کے لیے 12 وولٹ واٹر پمپ لگا رکھا تھا گذشتہ رات نامعلوم چور اس کا واٹر پمپ مالیتی 15 ہزارروپے چوری کرکے فرار ہوگئے ۔پولیس تھانہ شاہ پور نے نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی۔

 

