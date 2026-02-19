گھروں کے آگے سرکاری گزرگاہ پر 3 سے 4 فٹ اونچے ریمپ بنا لئے
کندیاں(نمائندہ دنیا)کندیاں شہری آبادی میں گھروں کے آگے سرکاری گزرگاہ پر3 سے 4 فٹ اونچے ریمپ بنا لیئے ریمپ بنانے کیوجہ سے گلیوں میں نکاسی آب اور راستوں کی تنگی کا مسئلہ انتہائی گھمبیر صورتحال اختیار کرگیا ہے۔
مکینوں کا ڈی سی میانوالی سے نوٹس لینے کا مطالبہ مقامی انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث مقامی لوگوں اپنے گھروں کے آگے سرکاری گزرگاہ پر 3 سے 4 فٹ اونچے پختہ ریمپ (تھلے ) بنا لیئے ہیں جس کیوجہ سے بارش کے دنوں میں گلیاں تالاب کی شکل اختیار کرجاتی ہے اونچے تھلوں کیوجہ سے پانی کی نکاسی نہ ہوتی ہے اور پانی گھروں میں داخل ہوجاتا ہے اس کے علاوہ گھروں کے باہر بنائے جانے والے تھڑوں کی وجہ گلیاں تنگ ہو چکی ہیں اہل علاقہ نے ڈی سی میانوالی اور اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کو بھیجی گئی تحریری درخواست میں مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری گلیوں سے ریمپ(تھلے )ختم کروائے جائیں تاکہ اہلیان کندیاں کو درپیش مشکلات سے نجات مل سکے