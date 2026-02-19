صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے با جو ڑ میں سیکورٹی فورسز چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کے حملے کی شد ید الفاظ میں مذ مت کر تے ہو ئے کہا کہ ا س حملے میں د ر جن سے ز یا د ہ خوار ج ہلا ک ہو ئے 11اہلکا ر بھی شہید ہو ئے ہما ر ے شہدا ء کی قر با نیاں قو م کے عز م اور حوصلوں کو مز ید مضبو ط کر ر ہی ہیں آ ج ہما ر ی ا فوا ج دیگر سیکورٹی فورسز جو قر با نیاں د ے ر ہی ہیں و ہ رائیگاں نہیں جا ئیں گی دہشت گر د ی کا نا سور ہمیشہ کیلئے ختم ہو گا پور ی قو م اپنے جوا نو ں کی قر با نیوں اور جد و جہد کو سلا م پیش کر تی ہے ۔

 

