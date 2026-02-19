صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش گرفتار،کثیر مقدارمیں آئس برآمد

  سرگودھا
منشیات فروش گرفتار،کثیر مقدارمیں آئس برآمد

شاہ پور صدر (نامہ نگار )دوران گشت منشیات فروش پولیس کے ہتھے چڑھ گیا کثیر مقدارمیں آئس برآمد مقدمہ درج تفصیلات کے مطابق پولیس شاہ پور صدر ریلولے پھاٹک شاہ پور سائیوال روڈ پر ناکہ لگائے۔

کھڑی تھی کہ محمد شیر ولد صالح محمد پیدل چلتا ہوا آ رہا تھا جو پولیس پارٹی کو دیکھ کر تیز قدموں سے واپس مڑنے لگا مشکوک پا کر قابو کر جامع تلاشی پر ملزم کے پشدانی سے مومی لفافے میں 540 گرام آئس برآمد ہوئی جانچ پٹرتال پر ملزم نے آئس فروخت کرنے کا بھی انکشاف کیا پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔

 

