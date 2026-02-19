حکا م سرگودہا کو حقیقی معنوں میں شاہینوں کا شہر بنا نے کیلئے عملی اقدا ما ت کریں ،عدیل ارائیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی و سماجی رہنماء چوہدری عدیل ارائیں نے کہا ہے کہ کمشنر سرگو د ہا اور د یگر متعلقہ حکا م سرگودہا کو حقیقی معنوں میں شاہینوں کا شہر بنا نے کیلئے عملی اقدا ما ت کریں ا س وقت سرگودہا کی اکثر سڑ کا ت ٹوٹ پھوٹ کا شکا ر ہیں۔
ا س کے علاو ہ مختلف اداروں میں سڑکیں ا دھیڑ کر پا ئپ ڈا لے جا ر ہے ہیں پائپ ڈالنے کے بعد ا ن سڑ کو ں کی تعمیر و مر مت کی جا ئے سرگودہا کو شا ہینوں کا شہر بنانا متعلقہ حکا م کی ذمہ د ار ی ہے عوا م بھی کمشنر سرگودہا سے یہ توقع ر کھتے ہیں کہ و ہ شہر کو خوبصورت بنا نے کیلئے اپنا کر دار ا حسن طریقہ سے نبھائیں گے ۔