بورڈ کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ کرکٹ کلبز کی سکروٹنی کا عمل مکمل
بورڈ کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ کرکٹ کلبز کی سکروٹنی کا عمل مکمل کلب کا ریکارڈ چیک کیا اور 23 اراکین کلب باولر اور بیٹسمینوں کے ٹرائل لیے
سلانوالی(نمائندہ دنیا )کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ کرکٹ کلبز کی سکروٹنی کا عمل مکمل ہو گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشل نمائندوں نے سرگودھا سمیت تحصیل ہیڈ کوارٹرز بھلوال ساہیوال سلانوالی اور پھلروان کے مقامات کے گراؤنڈز پر جا کر رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ کرکٹ کلبز کی سکروٹنی کی کرکٹ بورڈ کے نمائندے گزشتہ روز سپورٹس سٹیڈیم سلانوالی پہنچے جہاں انہیں نیو شاہین کرکٹ کلب کے صدر محمد اطہر چوہدری اور جنرل سیکرٹری چوہدری محمد سرور گجر نے ریسیو کیا بعد ازاں کرکٹ بورڈ کے نمائندوں نے کلب کا ریکارڈ چیک کیا اور 23 اراکین کلب باولر اور بیٹسمینوں کے ٹرائل لیے یاد رہے کہ نیو شاہین کرکٹ کلب سلانوالی کا قدیمی کرکٹ کلب ہے جو گزشتہ 44 سال سے قائم ہے اور علاقہ بھر میں کرکٹ کے فروغ کے لیے بھرپور کام کر رہا ہے ۔