ودھن دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے زمینیں دریا برد ہونے لگیں

  سرگودھا
ودھن دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے زمینیں دریا برد ہونے لگیں

ودھن دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے زمینیں دریا برد ہونے لگیں قبرستان میں اہل علاقہ کے آباؤ اجداد کی قبریں ہیں وہ دریا برد ھو رہی

میانی (نامہ نگار) میانی کا نواحی گاؤں ودھن دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے لوگوں کی زمینیں دریا برد ہونے لگیں اب ودھن کا قبرستان بھی خطرے میں میانی کے نواحی گاؤں ودھن میں دریا کے کٹاؤ سے بہت مقدس جگہ قبرستان جہاں پے اہل علاقہ کے آباؤ اجداد کی قبریں ہیں وہ دریا برد ھو رہی ہے اور پورا گاؤں خاموشی سے اپنے پیاروں کی قبروں کو دریا میں گرتے دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا ہے اہل ودھن کی تمام انتظامیہ اور سیاسی و سماجی رہنماؤں سے گزارش ہے کہ مشکل کی اس سنگین گھڑی میں خدارا اہل علاقہ پے ترس کھائیں اور انکے پیاروں کی قبروں کو دریا برد ہونے سے بچانے میں اپنا کردار انسانیت کے ناطے ادا کریں اور اھل ودھن خدارا خاموشی اختیار نہ کریں دریا کے کٹاو کو روکنے کیلئے اپنا کردار ادا کریں۔اہل علاقہ نے وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ اور صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات ملک صہیب احمد اور انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اس مسئلے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے دریا کے اس کٹاو کو تمام تر ذمہ داریاں عمل میں لائیں جائیں۔اس سے قبل کہ سارا ودھن گاؤں دریا کی نظر ہو جائے۔

 

