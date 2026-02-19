صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
رمضان کی آمد ،فاروقہ میں سستا بازار یا رمضان بازار نہیں لگ سکا عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لئے رمضان بازارلگایا جائے ، اہل علاقہ

 فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا)رمضان کی آمد کے ساتھ ہی امسال فاروقہ میں سستا بازار یا رمضان بازار نہیں لگ سکا ۔ضلعی انتظامیہ 35000کی آبادی کے لئے رمضان بازار (سستا بازار) لگاتی تھی جہاں عوام کو چینی ،فرو ٹ، اور سبزیاں سستے داموں مل جایا کرتی تھیں مگر شہریوں کی بد قسمتی کہ عوام سے یہ سہولت بھی چھین لی گئی مقامی شہریوں حکیم مختار انجم،امین الحسن منگلا نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے اپیل کی ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لئے فاروقہ میں بھی رمضان بازار(سستا بازار) لگایا جائے ۔

 

