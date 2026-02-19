صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
مزید 5شہری لاکھوں روپے نقدی، مویشی اور قیمتی سامان سے محرومفرمان فاروق کے ڈیرے سے دو لاکھ روپے مالیت کا بکرا اور چھترا چوری کر لیا گیا

بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)چوری کی وارداتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ، مزید پانچ شہری لاکھوں روپے نقدی، مویشی اور قیمتی سامان سے محروم، پولیس نے مقدمات درج کرکے نامعلوم چوروں کی تلاش شروع کر دی۔گزشتہ روز مختلف مقامات پر نامعلوم چوروں نے پانچ علیحدہ وارداتوں کے دوران شہریوں کو لاکھوں روپے کے نقصان سے دوچار کر دیا۔متاثرہ شہری فرمان فاروق کے ڈیرے سے تقریباً دو لاکھ روپے مالیت کا بکرا اور چھترا چوری کر لیا گیا، جبکہ کامران کی دکان سے 22 ہزار روپے مالیت کا موبائل فون چوری ہو گیا۔ اسی طرح ذاکر حسین کی 80 ہزار روپے مالیت کی بکری نامعلوم افراد لے اڑے ۔ عثمان افضل کی فصل شیتل مالیت 10 ہزار روپے بھی چوروں نے چرا لی۔ علاوہ ازیں پولیس کالونی سے الیاس نامی شہری کی ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کی دو بکریاں چوری کر لی گئیں۔مسلسل بڑھتی وارداتوں پر شہریوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے میں چوروں کا راج قائم ہو چکا ہے جبکہ پولیس کی گشت نہ ہونے کے برابر ہے ۔ شہریوں نے ڈی پی او سرگودھا اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے ۔پولیس نے متاثرہ شہریوں کی درخواستوں پر نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے ۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان کی تلاش جاری ہے اور جلد انہیں گرفتار کرکے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔

 

