کندیاں (نمائندہ دنیا )کندیاں بوائز ہائی سکول کے مرکزی گیٹ کے سامنے کھڑے سیوریج کے گندے پانی کے جوہڑ سے سکول میں زیر تعلیم طالبعلموں اور سٹاف شدید مشکلات کا شکار ہیں تدریسی عملے اور بچوں کا بدبو اور تعفن سے سکول میں بیٹھنا دوبھر ہوچکا ہے اسکے علاوہ شہر کی بیشتر گلیوں میں بھی نکاسی آب کا مناسب بندوبست نہ ہونے کیوجہ سے اہل علاقہ شدید اذیت سے دوچار ہیں شہر مکھیوں اور مچھروں کی آماجگاہ بن چکا ہے جبکہ بدبو اور تعفن سے شہریوں کا سانس لینا دشوار ہوچکا ہے شہریوں نے میڈیا کو بتایا کہمیونسپل کمیٹی کندیاں میں کروڑوں روپے کی مشینری اور فنڈز کی دستیابی کے باوجود نکاسی آب کا مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے شہر کی بیشتر گلیوں میں نکاسی آب کیلئے سیوریج کی تنصیب نہ ہونے سے گلیاں گندے پانی کے جوہڑوں کی شکل اختیار کرچکی ہیں جبکہ سیوریج کے پانی کیوجہ سے مچھروں اور مکھیوں کی بھی بہتات ہے اور بدبو اور تعفن کیوجہ سے شہریوں کا سانس لینا بھی دشوار ہوچکا ہے شہریوں کا گھروں سے باہر نکلنابھی محال ہوکر رہ گیا ہے جس پر شہریوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔