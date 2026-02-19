دل کے مریضوں کی دوائی غائب، ہزاروں زندگیاں داؤ پر لگ گئیں
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا ) دل کے مریضوں کی دوائی مارکیٹ سے غائب ہزاروں زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔جن مریضوں کے بائی پاس کے ساتھ وال بھی ڈل چکے ہیں ان مریضوں کے خون میں کلاٹ بننے سے روکنے والی گولی میری وین بند ہونے کے بعد مریض وارفین گولی استعمال کرنے لگے جو اب وہ بھی مارکیٹ سے غائب ہو گئی جبکہ گولی کی مقدار کے تعین کے لئے ہزاروں روپے کے درجنوں ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں وہ اسوقت مارکیٹ میں شارٹ ہونے کی وجہ سے مریض میڈیکل سٹوروں پر دھکے کھانے پر مجبور ہیں مذکورہ گولی کی عدم دستیابی سے انکی زندگیاں خطرے میں ہیں متاثرہ مریضوں اعلی حکام سے فوری مداخلت کی اپیل ہے ۔