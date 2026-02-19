صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دل کے مریضوں کی دوائی غائب، ہزاروں زندگیاں داؤ پر لگ گئیں

  • سرگودھا
دل کے مریضوں کی دوائی غائب، ہزاروں زندگیاں داؤ پر لگ گئیں

دل کے مریضوں کی دوائی غائب، ہزاروں زندگیاں داؤ پر لگ گئیں خون میں کلاٹ بننے سے روکنے والی گولی بند ،مریض وارفین استعمال کرنے لگے

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا ) دل کے مریضوں کی دوائی مارکیٹ سے غائب ہزاروں زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔جن مریضوں کے بائی پاس کے ساتھ وال بھی ڈل چکے ہیں ان مریضوں کے خون میں کلاٹ بننے سے روکنے والی گولی میری وین بند ہونے کے بعد مریض وارفین گولی استعمال کرنے لگے جو اب وہ بھی مارکیٹ سے غائب ہو گئی جبکہ گولی کی مقدار کے تعین کے لئے ہزاروں روپے کے درجنوں ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں وہ اسوقت مارکیٹ میں شارٹ ہونے کی وجہ سے مریض میڈیکل سٹوروں پر دھکے کھانے پر مجبور ہیں مذکورہ گولی کی عدم دستیابی سے انکی زندگیاں خطرے میں ہیں متاثرہ مریضوں اعلی حکام سے فوری مداخلت کی اپیل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد