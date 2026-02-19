چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب بہت اچھا کام کر رہا ،کمشنر
کمشنر کاانسٹیٹیوشن کے انتظامی دفاتر، سکول،کلاس رومز، میس ڈسپنسری کا بھی دورہ انسٹیٹیوشن میں 50 بچوں کی گنجائش ، جسے چھ ماہ میں 100 تک بڑھایا جائے گا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا ڈویژن حافظ شوکت علی نے کہا ہے کہ بے سہارا معصوم بچوں کو باعزت شہری بنانا حکومت پنجاب کی اولیں ترجیحات میں شامل ہے اور اس حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب بہت اچھا کام کر رہا ہے ۔ وہ یہاں چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کا دورہ کر رہے تھے جہاں ڈسٹرکٹ آفیسر علی عابد نقوی نے انہیں بریفنگ دی۔ اس موقع پر ایم ڈی پی ایچ اے محمد ارشد، ڈائریکٹر ڈیویلپمنٹ محمد بلال ، ڈائریکٹر انفارمیشن نعیم ملک، ایکسین بلڈنگز محمد بدر اور دیگر افسران بھی موجود تھے ۔ کمشنر نے انسٹیٹیوشن کے انتظامی دفاتر، سکول،کلاس رومز، میس ڈسپنسری اور رہائشی حصے کا بھی دورہ کیا۔انہوں نے وہاں مقیم بچوں سے ملاقات اور بات چیت بھی کی۔ انہوں نے ایم ڈی پی ایچ اے کو ہدایت کی کہ وہ کمپلیکس میں زیادہ سے زیادہ پھلدار اور پھولدار درخت لگائیں۔ انہوں نے ستھرا پنجاب کے سی ای او کو ہدایت کی کہ کمپلیکس میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جائے ۔
قبل ازیں علی عابد نقوی نے کمشنر کو بتایا کہ اس وقت انسٹیٹیوشن میں 50 بچوں کی گنجائش ہے جسے چھ ماہ میں 100 تک بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے ہم نے 62 بچوں کو ریسکیو کیا تھا جن میں سے 42 بچے اس وقت انسٹیٹیوشن موجود ہیں جن کی تعلیم و تربیت پر بہترین توجہ دی جا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو تین وقت بہترین کھانا کے علاوہ پھل اور میٹھا بھی دیا جاتا ہے ۔ 24 گھنٹے ماہر نفسیات موجود ہے جو بچوں کو نفسیاتی مسائل کے دوران کونسلنگ فرام کرتا ہے ۔ڈسپنسری میں ہر وقت ادویات اور عملہ موجود رہتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ چائلڈ بیورو کے قوانین کے مطابق15 سال سے کم عمر لاوارث، بھیک مانگنے والے ، گھر سے بھاگے ہوئے یا بے سہارا بچوں کو اس سینٹر میں رکھا جاتا ہے ۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے مسائل بھی پیش کیے جن کے ازالہ کے لیے کمشنر نے موقع پر ہدایات جاری کیں۔