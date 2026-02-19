صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
فار م 47کے ذریعے مسلط ٹو لہ کی سیاسی حقیقت قو م جانتی، رانا ارسلان زرد ا ر ی حادثاتی لیڈر ، بی بی شہید ہو ئی تو ا بیٹے اور انہیں لیڈ ر شپ و را ثت میں ملی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈیشنل جنرل سیکرٹری شمالی پنجاب پی ٹی آئی رانا ارسلان منج نے کہا ہے کہ فار م 47کے ذریعے عوا م پر مسلط ٹو لہ کی سیاسی حقیقت قو م جانتی ہے زرد ا ر ی حادثاتی طور پر و راثتی لیڈر ہیں بی بی شہید ہو ئی تو ا ن کے بیٹے اور انہیں لیڈ ر شپ و را ثت میں ملی ا س میں ا ن کا کتنا کمال ہے یہ سب جا نتے ہیں ایک کا غذکا ٹکرا نکا ل کر دیکھا یا انہیں پیپلزپارٹی کی سر بر اہی مل گئی حقیقت یہ ہے کہ زردا ر ی نے جس طرح جیل کاٹی ہے و ہ کو ئی ڈھکی چھپی با ت نہیں زرد ار ی ویل چئیر پر بیٹھ کر کورٹ میں پیش ہو تے تھے انہیں پیمز ہسپتا ل کے و ی آ ئی پی وارڈ میں تمام تر سہو لیا ت میسر تھی عمران خا ن اپنی قو م کے لیے آ ج قید و بند کی صعوبتیں بر دا شت کر رہے ہیں عمران خا ن کو ئی عام قیدی نہیں بلکہ سا بق و ز یر اعظم ہیں ذاتی ڈاکٹر وں سے علاج معا لجہ ا ن کا بنیا د ی حق ہے ۔

 

