مرکزی شاہراہ پر یوٹرن نہ ہونا خطرات کا باعث بننے لگےلوگوں کو کئی کلومیٹر اضافی سفر کرنا پڑتا ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھ رہا
بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)مرکزی شاہراہ پر یوٹرن کی عدم موجودگی شہریوں کے لیے مشکلات اور خطرات کا باعث بننے لگی، جبکہ خودساختہ یوٹرن بنائے جانے سے حادثات کے خدشات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق بھاگٹانوالہ اور گردونواح کے شہریوں نے شکایت کی ہے کہ مصروف شاہراہ پر باقاعدہ یوٹرن نہ ہونے کے باعث لوگوں کو کئی کلومیٹر اضافی سفر کرنا پڑتا ہے جس سے نہ صرف وقت کا ضیاع ہو رہا ہے بلکہ ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھ رہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مجبوری کے تحت متعدد افراد نے خودساختہ یوٹرن بنا لیے ہیں جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔اہل علاقہ کے مطابق تیز رفتار ٹریفک کے درمیان اچانک موڑ کاٹنے سے متعدد بار حادثات ہوتے ہوتے بچ چکے ہیں جبکہ موٹر سائیکل سوار اور رکشہ ڈرائیور خاص طور پر خطرے سے دوچار ہیں۔ شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو کسی بھی وقت قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے ۔ مکینوں نے سیاسی و منتخب نمائندوں کی عدم توجہی پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ ادارے فوری طور پر باقاعدہ یوٹرن کی تعمیر اور ٹریفک کے محفوظ انتظامات کو یقینی بنائیں تاکہ شہریوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے اور ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے ۔