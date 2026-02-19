تعطل کی صورت میںبجلی کی فراہمی ممکن بنانے کا مفصل پلان تیار
تعطل کی صورت میںبجلی کی فراہمی ممکن بنانے کا مفصل پلان تیار ہم اپنے محدود وسائل کے باوجود تمام ضروری اقدامات کریں گے ، فیسکو حکام
سلانوالی(نمائندہ دنیا ) سلانوالی ایس ڈی او فیسکو سب ڈویژن سلانوالی نعمان رفیق کا کہنا ہے کہ رمضان میں سب ڈویژن سلانوالی میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو ممکن بنانے اور کسی بھی قسم کے تعطل کی صورت میں فوری بجلی کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے مفصل پلان تیار کر لیا گیا ہے اور ہم اپنے محدود وسائل کے باوجود تمام ضروری اقدامات کریں گے انہوں نے بتایا کہ بنائے گئے پلان کے تحت سب ڈویژن آفس میں شکایات نمبرز 03701801462، 0486532340 24 گھنٹے فعال رہیں گے اور شکایات کی صورت میں بروقت ازالہ کے لیے کاروائی ہوگی انہوں نے کہا کہ پوری سب ڈویژن میں بجلی کی نظام کو مربوط بنانے کے لیے یونین کونسلز کی سطح پر عملہ کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں اور فورمین سمیت تمام لائن سپریڈٹنٹ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے انہوں نے صارفین سے ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنے کی اپیل کی ہے ۔