چیمبر آف کامرس کی پولیس افسران کے اعزاز میں خصوصی تقریب
امن و امان، تاجروں کے تحفظ اور معاشرتی بہتری کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئیکاروباری مراکز کی سکیورٹی مزید مؤثر بنانے کیلئے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ، آر پی او
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے پولیس افسران کے اعزاز میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا جس میں شہر کے امن و امان، تاجروں کے تحفظ اور معاشرتی بہتری کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ تقریب میں پولیس کی مؤثر کارکردگی کو سراہتے ہوئے افسران کو خصوصی شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریجنل پولیس آفیسر سرگودھامحمد آصف شہزاد خان نے کہا کہ تاجر برادری کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈویڑن بھر میں جرائم کے خاتمے کے لیے بھرپور اور بلاامتیاز کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ کاروباری مراکز کی سیکیورٹی مزید مؤثر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔صدر چیمبر خواجہ یاسر قیوم نے اپنے خطاب میں کہا کہ تاجر برادری ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور پْرامن ماحول کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ضروری ہے ۔