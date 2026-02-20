صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھروں کے کوائف کی جانچ پڑتال

  • سرگودھا
گھروں کے کوائف کی جانچ پڑتال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس اور قانون نافذ کرنیوالے اداروں کی جانب سے تھانہ سلانوالی کی مختلف شہری و دیہی آبادیوں میں سرچ آپریشن کے دوران درجن سے زائد دکانوں اور گھروں کے کوائف چیک کئے گئے۔کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ بیس سے زائد افراد کے کوائف کی جانچ پڑتال کی گئی تاہم کوئی برآمدگی عمل میں نہ آ سکی ۔

 پولیس اور قانون نافذ کرنیوالے اداروں کی جانب سے تھانہ سلانوالی کی مختلف شہری و دیہی آبادیوں میں سرچ آپریشن کے دوران درجن سے زائد دکانوں اور گھروں کے کوائف چیک کئے گئے۔کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ بیس سے زائد افراد کے کوائف کی جانچ پڑتال کی گئی تاہم کوئی برآمدگی عمل میں نہ آ سکی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

رمضان صبر، برداشت، ایثار اور تقویٰ کا درس دیتا ،فیصل راٹھور

وزیر داخلہ کا زیر تعمیر تھانوں کا دورہ ،کام تیز کرنیکی ہدایت

پیرا فورس کی اولین ترجیح قیمتوں کو اعتدال میں رکھنا ہونا چاہیے،کمشنر

مری میں رمضان سہولت بازار کا افتتاح ،ڈی سی کا سٹالز کا دورہ

آئی جی اسلام آباد کا شہر کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

رمضان میں شہریوں کو ہر ممکن ریلیف دینگے،ڈی سی اسلام آباد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ