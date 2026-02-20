گھروں کے کوائف کی جانچ پڑتال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس اور قانون نافذ کرنیوالے اداروں کی جانب سے تھانہ سلانوالی کی مختلف شہری و دیہی آبادیوں میں سرچ آپریشن کے دوران درجن سے زائد دکانوں اور گھروں کے کوائف چیک کئے گئے۔کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ بیس سے زائد افراد کے کوائف کی جانچ پڑتال کی گئی تاہم کوئی برآمدگی عمل میں نہ آ سکی ۔
