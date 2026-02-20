صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے 3ملزم گرفتار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تھانہ جھال چکیاں پولیس کی کاروائی، غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے 3ملزمان ندیم ، عمر فاروق اور ثناء اﷲ کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے قبضہ سے بندوق 12 بور رپیٹر،سے بندوق و دیگر غیر قانونی برآمد کر لیا۔ 12 بور پمپ ایکشن اور سے بندوق 12 بور رپیٹر برآمد کر لی گئی گرفتار ملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں

