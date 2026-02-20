غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے 3ملزم گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تھانہ جھال چکیاں پولیس کی کاروائی، غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے 3ملزمان ندیم ، عمر فاروق اور ثناء اﷲ کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے قبضہ سے بندوق 12 بور رپیٹر،سے بندوق و دیگر غیر قانونی برآمد کر لیا۔ 12 بور پمپ ایکشن اور سے بندوق 12 بور رپیٹر برآمد کر لی گئی گرفتار ملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں
