چورٹیلر شاپس کا صفایا کر گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چور ی و نقب زنی کی مختلف وارداتوں کے دوران مڈھ پرگنہ کے عبدالجبار اور 13شمالی کے قیصر عباس کی ٹیلر شاپس کا صفایا کرتے ہوئے ملزمان سلائی مشینیں، استریاں، و دیگر سامان لے گئے۔
اورعید کی سلائی کیلئے آئے 2لاکھ40 ہزار روپے مالیت کے ان سلے کپڑے لے اڑے ،جلہ زیریں کے خضر حیات اور بوہلڑی والا کے عبدالغفار کے کریانہ سٹورز سے دو لاکھ روپے سے زائد مالیت کی چینی ، گھی، دالیں و دیگر اشیاء،جبکہ الوقار ٹاؤن سے منور حسین ،بلاک نمبر8سے محمد یوسف،43شمالی سے محمد عرفان،گلشن بشیر کالونی سے پرکاش شہزاد کی موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔