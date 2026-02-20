وکلا کے وفد کی ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی سے ملاقات
خوشاب(نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خوشاب کے صدر ملک زبیر حیات ایڈووکیٹ کی زیر قیادت وکلا کے ایک وفد نے ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی سے ملاقات کی ، وفد میں سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ممبر پنجاب بار کونسل سمیت دیگر وکلاء بھی شامل تھے ،ضلعی دفتر پولیس میں ہونیوالی اس ملاقات کے دوران ضلع بھر میں قائم جوڈیشل کمپلیکس کی سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
اور سیکیورٹی انتظامات کو مزید موثر او ر فول پروف بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا، اس موقع پر ڈسٹرکٹ بار خوشاب کی جانب سے ڈی پی او خوشاب کو ان کی خدمات کے اعتراف میں اعزازی شیلڈ بھی پیش کی گئی ملاقات کے دوران ڈی ایس پی لیگل خوشاب جاوید سرور اور ڈی ایس پی قائدآباد سرکل خطیب الرحمن بھی موجود تھے ۔