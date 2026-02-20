صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مارکیٹوں کے مسلسل دورے

  • سرگودھا
بھلوال(نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر بھلوال قیمتوں کے کنٹرول کیلئے متحرک اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مارکیٹوں کے مسلسل دورے کر رہے ہیں تاکہ اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھا جا سکے ۔

ٍ اسسٹنٹ کمشنر بھلوال کی ہدایت پر چکن، سبزیوں اور فروٹس کے ریٹس کی مانیٹرنگ اسسٹنٹ کمشنر بھلوال کی ہدایت پر پیرا فورس کی جانب سے مارکیٹوں میں چکن، سبزیوں اور فروٹس کے نرخوں کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے تاکہ شہریوں کو اشیائے ضروریہ مناسب اور مقررہ داموں پر دستیاب ہو سکیں۔انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ ناجائز منافع خوری اور زائد نرخ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی، جبکہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے قیمتوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے

 

