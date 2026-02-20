صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم کے مہمان\" پروگرام کے تحت دستر خوان کا اہتمام

  • سرگودھا
مریم کے مہمان\

کالاباغ (نمائندہ دنیا )رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر پنجاب حکومت نے کالاباغ میں\"نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان\" پروگرام کے تحت دستر خوان کا اہتمام کردیا گیا ہے جہاں روزانہ سو سے دو سو افراد کو افطاری کروائی جائے گی۔

میونسپل کمیٹی لان میں نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان پروگرام کے تحت دستر خوان کا اہتمام کیا گیاہے جہاں روزانہ سو سے دو سوافراد کو افطاری کروائی جائے گی حکومت کی جانب سے کالاباغ میں افطاری دسترخوان جہاں روزانہ روزہ داروں کوافطار میں کھجور،بریانی، سموسے ،پکوڑے , دودھ پھل اور مشروبات مفت افطار فراہم کئے جائیں گے ۔

 

