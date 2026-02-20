عوام کو لوٹنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی سلانوالی
سلانوالی(نمائندہ دنیا )ماہ رمضان المبارک میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے ذخیرہ اندوزی ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے عناصر کو لگام دینے کے لیے قانون کا شکنجہ تیار خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ۔ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی سلانوالی چوہدری محمد اکمل نے ایم سی آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلعی حکام نے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کا جو تعین کیا ہے اس پر من و عن عمل درآمد کرایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ حکومتی واضح ہدایات ہیں کہ ذخیرہ اندوزوں کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنے اور ناپ تول میں کمی کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے دکانداروں کو قانون کے شکنجے میں لے کر نشان عبرت بنایا جائے گا ۔