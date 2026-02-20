ایس بی انٹرنیشنل سکول بھیرہ کیمپس کی طالبات نے بین الاقوامی سطح پر نمایاں کامیابی
بھیرہ(نامہ نگار)علی پور سیداں بھیرہ میں قائم ایس بی انٹرنیشنل سکول بھیرہ کیمپس کی طالبات نے بین الاقوامی سطح پر نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے American Mathematics Olympiad میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے سنگاپور میں منعقدہ اس مقابلہ میں دنیا بھر سے ہزاروں ذہین طلبہ و طالبات نے شرکت کی اور سخت مقابلہ کے باوجود بھیرہ کی باصلاحیت طالبات نے اپنی غیر معمولی ذہانت اور محنت سے 4 گولڈ میڈلز اپنے نام کیے ، جبکہ ایک طالبہ نے پرفیکٹ اسکور حاصل کر کے منفرد اعزاز حاصل کر کے شہر بھیرہ کا نام روشن کر دیا ہے۔
تعلیمی حلقوں کا کہنا ہے کہ ناردن ایریا آسٹریلیا کے جسٹس اور پیس پاکستانی نژاد ماہر تعلیم پروفیسر مخدوم حسین بھٹی کی زیر نگرانی چلنے والے اس سکول کے طلباء کی یہ کامیابی اساتذہ کی انتھک محنت، والدین کی دعاؤں اور ادارے کے معیاری تعلیمی و تربیتی ماحول کا نتیجہ ہے انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ مخدوم حسین بھٹی مستقبل میں بھی طلبہ کو بین الاقوامی سطح پر ہونے والے مقابلہ جات میں اپنی صلاحیتیں منوانے کے مواقع فراہم کرتے رہیں گے