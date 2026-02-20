صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس بی انٹرنیشنل سکول بھیرہ کیمپس کی طالبات نے بین الاقوامی سطح پر نمایاں کامیابی

  • سرگودھا
ایس بی انٹرنیشنل سکول بھیرہ کیمپس کی طالبات نے بین الاقوامی سطح پر نمایاں کامیابی

بھیرہ(نامہ نگار)علی پور سیداں بھیرہ میں قائم ایس بی انٹرنیشنل سکول بھیرہ کیمپس کی طالبات نے بین الاقوامی سطح پر نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے American Mathematics Olympiad میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے سنگاپور میں منعقدہ اس مقابلہ میں دنیا بھر سے ہزاروں ذہین طلبہ و طالبات نے شرکت کی اور سخت مقابلہ کے باوجود بھیرہ کی باصلاحیت طالبات نے اپنی غیر معمولی ذہانت اور محنت سے 4 گولڈ میڈلز اپنے نام کیے ، جبکہ ایک طالبہ نے پرفیکٹ اسکور حاصل کر کے منفرد اعزاز حاصل کر کے شہر بھیرہ کا نام روشن کر دیا ہے۔

 تعلیمی حلقوں کا کہنا ہے کہ ناردن ایریا آسٹریلیا کے جسٹس اور پیس پاکستانی نژاد ماہر تعلیم پروفیسر مخدوم حسین بھٹی کی زیر نگرانی چلنے والے اس سکول کے طلباء کی یہ کامیابی اساتذہ کی انتھک محنت، والدین کی دعاؤں اور ادارے کے معیاری تعلیمی و تربیتی ماحول کا نتیجہ ہے انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ مخدوم حسین بھٹی مستقبل میں بھی طلبہ کو بین الاقوامی سطح پر ہونے والے مقابلہ جات میں اپنی صلاحیتیں منوانے کے مواقع فراہم کرتے رہیں گے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نرخنامے نہ لگانے کا نوٹس، ذخیرہ اندوزی پرکارروائی کا حکم

ایل ڈی اے ریکارڈ کی یکجائی کا عمل سست روی کا شکار

چیف جسٹس لڑکی بازیاب نہ ہونے پر آئی جی پر برہم

فیروز پور روڈ پر تجاوزات غیر قانونی پارکنگ ہٹانے کی ہدایت

ماہ صیام میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فعال رکھا جائے ، بلال یاسین

اوقاف بورڈ کا ایجنڈے پراجلاس،اہم اقدامات منظور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ