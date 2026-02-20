ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد کا اچانک معائنہ
خوشاب(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے رات گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد کا اچانک معائنہ کیا ، اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خوشاب بھی ان کے ہمرالہ تھے ، اس دوران انہوں نے ہسپتال کے شعبہ ایمبر جنسی اور میڈیکل و سرجیکل وارڈز میں جاکر ڈیوٹی روسٹر، ادویات کی دستیابی، صفائی ستھرائی، سیکیورٹی انتظامات اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز، نرسنگ اسٹاف اور پیرامیڈیکل عملے کی حاضری چیک کی اور مریضوں و تیمارداروں سے گفتگو کر کے سہولیات بارے دریافت کیا۔
ڈپٹی کمشنر خوشاب نے ہسپتال انتظامیہ کو ایمرجنسی سروسز مکمل طور پر فعال رکھنے ، مریضوں کو ادویات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے اور صفائی و سیکورٹی کے نظام پر خصوصی توجہ دینے کی ہدائت کی انہوں نے ڈیوٹی پر موجود میڈیکل پیرا میڈیکل اور نرسنگ سٹاف کو مریضوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے اور فوری طبی امداد کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کئے ، انہوں نے واضح کیا کہ صحت کے شعبے میں عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور ضمن میں کسی بھی سطح پر غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی ۔