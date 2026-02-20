صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچے سے موبائل فوں چھین کر فرار ہونیوالا ملزم گرفتار

  • سرگودھا
بچے سے موبائل فوں چھین کر فرار ہونیوالا ملزم گرفتار

خوشاب(نمائندہ دُنیا)جوہر آباد کے پوش علاقہ سول لائن سے بچے سے موبائل فوں چھین کر فرار ہونیوالا ملزم قانون کی گرفت میں ، سی سی ڈی خوشاب کی ٹیم نے کامیاب چھاپہ مار کروائی کے دوران ملزم حسن رضا کو ٹریس کر کے سٹی پولیس جوہر آباد کی تحویل میں دے دیا ۔

ملزم کے قبضہ سے طلحہ ملک جوئیہ سے چھینا جانیوالا موبائل فون برآمد کر لیا گیا ہے ، پولیس ذرائع کے مطابق ملزم حسن رضا گزشتہ کئی سالوں سے وارداتیں کر رہا ہے ، لیکن ہر بار لوگوں کی خاموشی اور قانونی کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے بچ نکلتا تھا ۔ دوقران تفتیش ملزم نے مسجد چوری اور دیگر وارداتوں کا بھی اعتراف کیا ہے ۔

 

