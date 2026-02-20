صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)پریس کلب بھاگٹانوالہ کے چیئرمین مجلس عاملہ مسعود خان کے چھوٹے بھائی وسیم یونس خان کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر پریس کلب بھاگٹانوالہ کے تمام عہدیداران اور ممبران کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی گئی ہے ۔

پریس کلب کے عہدیداران و ممبران نے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا کہ عمرہ کی سعادت ہر مسلمان کے لیے باعثِ فخر اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ وسیم یونس خان کا عمرہ قبول فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ وطن واپسی نصیب کرے ۔پریس کلب بھاگٹانوالہ کے عہدیداران اور ممبران نے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور اس بابرکت سفر کی برکتیں ان کی زندگی میں شامل فرمائے ۔

 

