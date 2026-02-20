نکاح عمر کی حد کے حوالے سے بحث میں اسلامی تعلیمات کو مدنظر رکھا جانا چاہیے ،محمد عبدالروف راشدی
بھیرہ(نامہ نگار )جمعیت علمائے اسلام تحصیل بھیرہ کے ناظم عمومی مولانا محمد عبدالروف راشدی نے کہا ہے کہ پاکستان کلمۂ طیبہ کی بنیاد پر معرضِ وجود میں آیا اور آئینِ پاکستان میں واضح طور پر درج ہے کہ ملک کے تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔
وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نکاح سے متعلق عمر کی حد کے حوالے سے حالیہ بحث میں اسلامی تعلیمات کو مدنظر رکھا جانا چاہیے اسلام میں نکاح کی بنیاد بلوغت، باہمی رضا اور اہلیت پر ہے 18 سال کی عمر کی شرط ایک قانونی تقاضا ہے جس پر مختلف حلقوں میں بحث جاری ہے ، اور اس معاملے پر آئینی و شرعی پہلوؤں کو سامنے رکھنا ضروری ہے مولانا عبدالرؤف راشدی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اس مسئلے پر آئینی اور دینی نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں اور ان کی رائے جذبات نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد پر ہے ۔اور دینی و مذہبی جماعتیں اس مؤقف کی حمایت کر رہی ہیں مولانا محمد عبدالروف راشدی نے کہا کہ اس حوالے سے سنجیدہ مکالمے کی ضرورت ہے تاکہ اس مسئلہ کو احسن طریقہ سے حل کیا جا سکے ۔