سیاست کو تجارت کی بجائے عوامی خدمت کا ذریعہ بنایا ،ممتاز کاہلوں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی الحاج ممتاز اختر کاہلوں نے کہا ہے کہ ہم نے سیاست کو تجارت کی بجائے عوامی خدمت کا ذریعہ بنایا ہے اصل سیاست کا مقصد بھی اﷲ کی مخلوق کی بلا امتیاز خدمت ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے سیاست میں کچھ کمانے کی بجائے لوگوں پر خرچ کرنے کو ترجیح دی اور انشاء اﷲ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ہم سیاست کا طرز انداز بدلنے کی لیے کوشاں ہیں مگر جس طرح کی سیاست ہمارے ملک میں ہو رہی ہے وہ کسی طرح بھی عوام کے حق میں بہتر نہیں الحاج ممتاز اختر کاہلوں نے کہا کہ اگر سیاست کو کمائی کی بجائے عبادت کا ذریعہ بنایا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر نہ ہوں یہاں پر جو اقتدار میں آجاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے مگر وہ بھول جاتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات اﷲ تعالیٰ کی ہے ۔
قیام پاکستان سے لے کر آج تک کتنے لوگ آئے چلے گئے مگر زندہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی بے لوث خدمت کی ہے جس کی مثال سرگودھا میں چوہدری انور علی چیمہ ہیں جنہوں نے اپنا طرز سیاست تبدیل کیا اور ناقابل تسخیر رہے یہی وجہ ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ انسانوں کی بے لوث خدمت کو سیاست کا ذریعہ بنایا جائے تاکہ ہمارے لوگوں کے مسائل حل ہوں اس وقت پاکستان میں حد سے زیادہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں جب تک ان مسائل کے حل پر توجہ نہیں دی جاتی ہم ترقی نہیں کریں گے