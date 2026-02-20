سستی سفری سہولیات کے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا عبدالرزاق ڈھلوں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب صوبہ بھر کے عوام کے لیے بہتر سے بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے یہی وجہ ہے کہ اب حکومت پنجاب کی جانب سے وزیراعلی محترمہ مریم نواز نے صوبہ بھر کی عوام کے لیے سستی سفری سہولتوں کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے ۔ان خیالات کا اظہار سابق رکن پنجاب اسمبلی ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ عبدالرزاق ڈھلوں نے اسلام آباد اور لاہور کے درمیان بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ کا آغاز کر دیا ہے ۔
اور اس کا کرایہ لاہور سے اسلام آباد تک ایک ہزار روپے مقرر کیا گیا ہے یہ لگڑری بسیں دیگر صوبہ میں بھی چلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ مافیا سے نجات مل سکے وزیراعلی پنجاب کا یہ اقدام صوبہ کی عوام کو بہتر اور بہتر سے سفری سہولتیں فراہم کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے قبل ازیں وزیراعلی پنجاب کی جانب سے صوبہ بھر کے تمام اضلاع میں گرین بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے اس کے بعد اب بین الاضلاعی بس سروس شروع کی کر دی ہے انشاء اﷲ اس سے عوام کو بہتر سفری سہولتیں میسر آئیں گی عبدالرزاق ڈھلوں نے کہا کہ وزیراعلی پنجاب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مختصر عرصے میں پنجاب کے تمام اضلاع میں بلا تفریق سفری سہولتوں کی فراہمی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے