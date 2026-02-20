عہدیداروں کو کامیابی پر مبارکباد
بھلوال(نمائندہ دنیا) بھلوال پریس کلب رجسٹرڈ بھلوال کی سرگودھا پریس کلب کے جملہ نو منتخب عہدیداران کو انکی کامیابی پر مبارکباد۔
صدر بھلوال پریس کلب رجسٹرڈ بھلوال، مجاہد جٹ ، چوہدری غوث بخش ،سید فضل حسین شاہ، سید روزینہ کاظمی ، تمور حسین،خواجہ نوید نواز،رانا محمد اسماعیل،عمران چوہان،حاجی اکبر، محمد صفدر،فہد حسین ،ملک ملازم حسین،محمد عمران و دیگر نے پریس کلب سرگودھا کے نو منتخب صدر عبدالحنان چوہدری، جنرل سیکرٹری ملک محمد کامران، سینئر نائب صدر ذوالفقار ہاشمی، انفارمیشن سیکرٹری اسجد منیر چوہدری، جوائنٹ سیکرٹری عمران گورائیہ و ارکان مجلس عاملہ عبدالوہاب، نعیم فیصل، میاں محسن و دیگر عہدیداروں کو مبارکباد دیتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ وہ جملہ صحافیوں کے حقوق بالخصوص سرگودھا کی جملہ تحصیلوں سمیت علاقائی صحافیوں کی فلاح و بہبود کیلئے عملی طور پر کوشاں اور انکو درپیش مسائل کے حل کیلئے اپناکردار ادا کریں گے ۔