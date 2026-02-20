صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عہدیداروں کو کامیابی پر مبارکباد

  • سرگودھا
بھلوال(نمائندہ دنیا) بھلوال پریس کلب رجسٹرڈ بھلوال کی سرگودھا پریس کلب کے جملہ نو منتخب عہدیداران کو انکی کامیابی پر مبارکباد۔

 صدر بھلوال پریس کلب رجسٹرڈ بھلوال، مجاہد جٹ ، چوہدری غوث بخش ،سید فضل حسین شاہ، سید روزینہ کاظمی ، تمور حسین،خواجہ نوید نواز،رانا محمد اسماعیل،عمران چوہان،حاجی اکبر، محمد صفدر،فہد حسین ،ملک ملازم حسین،محمد عمران و دیگر نے پریس کلب سرگودھا کے نو منتخب صدر عبدالحنان چوہدری، جنرل سیکرٹری ملک محمد کامران، سینئر نائب صدر ذوالفقار ہاشمی، انفارمیشن سیکرٹری اسجد منیر چوہدری، جوائنٹ سیکرٹری عمران گورائیہ و ارکان مجلس عاملہ عبدالوہاب، نعیم فیصل، میاں محسن و دیگر عہدیداروں کو مبارکباد دیتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ وہ جملہ صحافیوں کے حقوق بالخصوص سرگودھا کی جملہ تحصیلوں سمیت علاقائی صحافیوں کی فلاح و بہبود کیلئے عملی طور پر کوشاں اور انکو درپیش مسائل کے حل کیلئے اپناکردار ادا کریں گے ۔

 

