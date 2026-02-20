صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  سرگودھا
مریم نے سیاست کو خدمت میں تبدیل کرکے نیا ٹرینڈ متعارف کروایا ، شجاع الرحمن ٹیپو

خوشاب(نمائندہ دنیا )پاکستان مسلم لیگ(ن)ضلع خوشاب کے ایڈیشنل سیکرٹری ممتاز مائنز اونر چوہدری شجاع الرحمن ٹیپو نے کہا ہے کہ مسلم لیگی حکومت نے 2سال کے قلیل عرصے میں عوام کی فلاح و بہبود اور ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کیلئے جو مثالی کردار ادا کیا

 اس کی پاکستان کی77سالہ پارلیمانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے ایک سال میں کامیابیوں کے ریکارڈ قائم کیے ہیں،مریم نواز نے سیاست کو خدمت میں تبدیل کرکے نیا ٹرینڈ متعارف کروایا ہے ،مریم نواز عوامی خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کئے ،ستھرا پنجاب پروگرام ، دھی رانی پروگرام ، گرین ٹریکٹر سکیم ، کسان کارڈ اوراورالیکڑک بسیں حکومت کے انقلابی اقدامات ہیں، مسل اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلم لیگ (ن) کی حکومت ملک و قوم کے روشن اور تابناک مستقبل کی ضمانت ثابت ہوئی ۔جبکہ حکومتی کارکردگی کو ہدف تنقید بنانے والوں نے نسل نو کو پیٹرول بم،غلیلیں اور کیلوں والے ڈنڈے فراہم کرنے کی پالیسی اپنائے رکھی جس کا خمیازہ پوری پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑا ، انہوں نے کہا ،نوجوان نسل کو شعور آچکا ہے ، اس نے جلاؤ گھیراؤ اور مار دھاڑ کی سیاست کو مسترد کر کے ملک کی ترقی و خوشحالی کے عمل میں حکومت کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں انشاء اﷲہ حکومت کیخلاف کسی بھی سطح پر ہونیوالی سازش کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن جائیں گے ۔

 

