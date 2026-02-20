صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
مڈھ رانجھا (نمائندہ دُنیا)ایس ایچ او تھانہ مڈھ رانجھا احمد مظہر تبدیل ،نئے ایس ایچ اوزاہد عبداﷲ تعینات۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا محمد صہیب اشرف نے سب انسپکٹر احمد مظہر کو ایس ایچ او تھانہ مڈھ رانجھا سے تبدیل کرکے ایس ایچ او تھانہ کینٹ جبکہ سب انسپکٹر زاہد عبداﷲ کو ایس ایچ او تھانہ مڈھ رانجھا تعینات کردیا ۔

