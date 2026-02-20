صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان کیساتھ آج بھی پوری قوم کھڑی ،رہنماء انصاف لائر ز فور م

  • سرگودھا
عمران خان کیساتھ آج بھی پوری قوم کھڑی ،رہنماء انصاف لائر ز فور م

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکمرانوں کے انتقامی ہتھکنڈوں سے ہم خائف ہونے والے نہیں ہیں 8 فروری کو اپنی بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کر کے 47 فارم پر آنے والوں کو یہ پیغام دیں گے کہ عمران خان کے ساتھ آج بھی پوری قوم کھڑی ہے ۔

اس وقت پاکستان میں غریب عوام کے لیے جینا مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیا گیا ہے اور حکمران انتقامی ہتھکنڈوں پر اتر آئے ہیں مگر ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان اوچھے ہتھکنڈوں سے خائف ہونے والے نہیں ہیں ۔رہنماء انصاف لائر ز فور م آصف جیلانی کچھیلا ایڈووکیٹ نے کہا کہ اس وقت چھوٹے کاروباری افراد کو حکومت نے کچل کر رکھ دیا ہے جبکہ رہی سہی کسر کاشتکاروں کو بے توقیر کر کے پوری کر دی گئی ہے ۔

 

