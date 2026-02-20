راہگیروں نے مزاحمت کر کے نوجوان کے اغواء کی کوشش ناکام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)راہگیروں نے مزاحمت کر کے نوجوان کے اغواء کی کوشش ناکام بنا دی ،بتایا جاتا ہے کہ 22شمالی میں غلام حسن امی نوجوان کو ایک گاڑی میں سوار افراد نے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے جانے کی کوشش کی تاہم راہگیروں نے مداخلت پر ملزمان فرار ہو گئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ان کی تلاش شروع کر دی۔
راہگیروں نے مزاحمت کر کے نوجوان کے اغواء کی کوشش ناکام بنا دی ،بتایا جاتا ہے کہ 22شمالی میں غلام حسن امی نوجوان کو ایک گاڑی میں سوار افراد نے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے جانے کی کوشش کی تاہم راہگیروں نے مداخلت پر ملزمان فرار ہو گئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ان کی تلاش شروع کر دی۔