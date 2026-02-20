نہر لوئر جہلم کے کنارے آباد لوگوں نے سیوریج کا پانی نہر میں ڈالنا شروع کر دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نہر لوئر جہلم کے کنارے آباد لوگوں نے سیوریج کا گندا پانی نہر میں ڈالنا شروع کر دیا ہے انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے نہر کا پانی گندا ہونا شروع ہو گیا ہے۔
نہر لوئر جہلم پل کے قریب واقع آبادی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں گھر کا سیوریج والا پانی نہر میں ڈالنا شروع کر رکھا ہے جس سے صاف پانی گندا ہونا شروع ہو چکا ہے انتظامیہ اس طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں جس کی وجہ سے صاف پانی میں سیوریج والا پانی مکس ہونے سے نہر کا صاف پانی گندا ہونا شروع ہو چکا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کمشنر سرگودھا ڈپٹی کمشنر سرگودھا محکمہ انہار کے افسران اس کا نوٹس لیں اور فوری طور پر سیوریج کا پانی نہر میں ڈالنے والوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائیں۔