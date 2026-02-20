مینارٹی کارڈ کا مقصد اقلیتی برادری کو مالی معاونت فراہم کرنا ،حسین احمد رضا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری نے کہا ہے کہ مینارٹی کارڈ حکومت پنجاب کا اہم فلاحی اقدام ہے جس کا مقصد اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے مستحق افراد کو مالی معاونت فراہم کرنا ہے ۔
اس امر کا اظہار انہوں نیمینارٹی کارڈ فیز ٹو کی تقسیم کے بارے منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ضلع سرگودھا کے لیے ایک ہزار685 مینارٹی کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہزار 110 کارڈز تقسیم کیے جا چکے ہیں جبکہ باقی 576 کارڈ کی حق داروں تک پہنچانے کے لیے اسٹاف مصروف عمل ہے ۔ مزید بتایا گیا کہ تحصیل سرگودھا کے لیے ایک ہزار 607 ، بھلوال کے لیے 31، سلانوالی کے لیے 36، کوٹ مومن کے لیے 13 اور شاہپور کے لیے 4 مینارٹی کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ کارڈز کی تقسیم کا عمل تیز کیا جائے اور شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ مستحق افراد بروقت مستفید ہو سکیں۔اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا احمد شیر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر زیبا اندلیب نے شرکت کی،